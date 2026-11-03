Francoforte: calo per Fuchs Petrol
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società petrolifera tedesca, che mostra un decremento del 2,52%.
L'andamento di Fuchs Petrol nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Fuchs Petrol, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 42,19 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 42,79. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 41,89.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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