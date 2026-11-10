Milano 13:21
52.160 +1,48%
Nasdaq 9-nov
27.908 0,00%
Dow Jones 9-nov
52.390 +2,15%
Londra 13:21
10.835 +0,48%
Francoforte 13:21
26.571 +1,16%

Francoforte: in calo Nordex

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in calo Nordex
Ribasso per il produttore di turbine eoliche, che presenta una flessione del 2,42%.
Condividi
```