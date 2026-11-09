Milano 15:10
51.251 +2,39%
Nasdaq 6-nov
26.990 +1,35%
Dow Jones 6-nov
51.286 -0,46%
Londra 15:10
10.754 +0,75%
Francoforte 15:10
26.156 +1,30%

Francoforte: in calo Evonik

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in calo Evonik
Retrocede il produttore di prodotti chimici speciali, con un ribasso del 2,08%.
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