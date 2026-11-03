Francoforte: calo per Sartorius
(Teleborsa) - Rosso per il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica, che sta segnando un calo del 2,05%.
L'andamento di Sartorius nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Tecnicamente, Sartorius è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 294,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 287,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 300,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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