Francoforte: andamento sostenuto per Sartorius
(Teleborsa) - Avanza il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica, che guadagna bene, con una variazione dell'1,84%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Sartorius rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Sartorius. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Sartorius evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 296,5 Euro. Primo supporto a 290. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 286,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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