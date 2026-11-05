Francoforte: andamento sostenuto per Sartorius

(Teleborsa) - Avanza il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica , che guadagna bene, con una variazione dell'1,84%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Sartorius rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Sartorius . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Sartorius evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 296,5 Euro. Primo supporto a 290. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 286,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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