Milano 12:14
48.734 -1,83%
Nasdaq 21-ott
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Dow Jones 21-ott
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Londra 12:14
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Francoforte: su di giri Sartorius

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: su di giri Sartorius
Effervescente il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,82%.
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