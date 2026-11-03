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Francoforte: scambi in positivo per Lufthansa

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Francoforte: scambi in positivo per Lufthansa
Avanza la compagnia aerea tedesca, che guadagna bene, con una variazione del 2,68%.
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