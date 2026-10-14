ITA Airways: stop a voli per Riad esteso al 18 novembre, per Dubai fino al 30 novembre

(Teleborsa) - ITA Airways, compagnia aerea italiana partecipata da Lufthansa , ha comunicato che, a causa dei recenti sviluppi geopolitici, ha esteso la sospensione dei voli da e per Riad fino al 18 novembre incluso. L'annuncio è arrivato dopo che, lo scorso fine settimana, gli Houti filo-iraniani hanno colpito l'aeroporto di Riad, provocandone la chiusura fino al 17 ottobre.



Inoltre, per motivi operativi, i voli da e per Dubai sono sospesi fino al 30 novembre compreso. I passeggeri possono richiedere la riprenotazione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto.

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