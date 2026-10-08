Francoforte: si concentrano le vendite su Lufthansa
(Teleborsa) - Sottotono la compagnia aerea tedesca, che passa di mano con un calo del 3,11%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lufthansa, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 7,157 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 7,333. Il peggioramento del vettore aereo tedesco è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7,095.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```