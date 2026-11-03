Intesa Sanpaolo, Private Banking: utile nove mesi a 1,27 miliardi di euro (+4,9%)

(Teleborsa) - La Divisione Private Banking di Intesa Sanpaolo , che fa capo a Fideuram, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con un risultato netto di 1.273 milioni di euro, in aumento del 4,9% rispetto ai 1.213 milioni dei nove mesi 2025.



I proventi operativi netti sono cresciuti del 6,7% a 2.751 milioni di euro, pari al 13% dei ricavi del Gruppo, a fronte di costi operativi in lieve calo a 759 milioni (-0,5%). Il risultato della gestione operativa sale così a 1.992 milioni (+9,8%), con un cost/income ratio al 27,6% dal 29,6%. Gli accantonamenti e rettifiche di valore nette sono quasi azzerati (1 milione contro 33 milioni), spingendo il risultato corrente lordo a 1.982 milioni da 1.782 milioni (+11,2%).



Al 30 settembre 2026 i finanziamenti verso clientela della divisione ammontano a 15,9 miliardi di euro (+8,1% rispetto a fine 2025) e la raccolta diretta bancaria a 46,6 miliardi (+2%).



La divisione serve la clientela Private e High Net Worth Individuals tramite Fideuram e le controllate Intesa Sanpaolo Private Banking, SIREF Fiduciaria, Intesa Sanpaolo Wealth Management Luxembourg, Intesa Sanpaolo Wealth Management Suisse e Fideuram Asset Management Ireland. Nell'ambito del Piano di Impresa 2026-2029, il Gruppo segnala che la rete di Private Banker e Consulenti Finanziari in Italia è cresciuta di circa 150 persone nei primi nove mesi dell'anno.

Condividi

```