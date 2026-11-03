Intesa Sanpaolo, IMI CIB: utile nove mesi +7,3% a 1,8 miliardi di euro

(Teleborsa) - La Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con un risultato netto di 1.820 milioni di euro, in crescita del 7,3% rispetto ai 1.696 milioni dello stesso periodo del 2025.



I proventi operativi netti sono saliti del 9,1% a 4.022 milioni di euro, pari al 19% dei ricavi del Gruppo (18% nei nove mesi 2025). I costi operativi sono rimasti sostanzialmente stabili a 1.055 milioni (-0,4%), portando il risultato della gestione operativa a 2.967 milioni (+12,9%) e il cost/income ratio al 26,2% dal 28,7%. Gli accantonamenti e rettifiche di valore nette sono saliti a 124 milioni da 113 milioni, mentre il risultato corrente lordo si è attestato a 2.751 milioni da 2.515 milioni.



Sul fronte patrimoniale, al 30 settembre 2026 i finanziamenti verso clientela della divisione ammontano a 129,6 miliardi di euro (+4,4% rispetto a fine 2025) e la raccolta diretta bancaria a 140,2 miliardi (+10,1%). Le attività di rischio ponderate sono pari a 114,1 miliardi (+2,4%).



La divisione comprende Client Coverage & Advisory, Distribution Platforms & GTB e Global Banking & Markets, oltre alla gestione del portafoglio proprietario del Gruppo.

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