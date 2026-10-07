Intesa Sanpaolo conclude il buyback, acquisti per 2,3 miliardi di euro

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha acquistato tra il 5 e il 6 ottobre 2026 complessivamente 16.319.207 azioni proprie, pari a circa lo 0,09% del capitale sociale, a un prezzo medio di 6,4468 euro per azione e per un controvalore di 105.206.630,76 euro.



Gli acquisti rientrano nel programma di buyback finalizzato all’annullamento delle azioni, avviato il 6 luglio 2026.



Con le operazioni del 6 ottobre, il programma si è concluso dopo l'acquisto complessivo di 350.415.525 azioni, pari a circa l'1,98% del capitale sociale, a un prezzo medio di 6,5636 euro per azione, per un controvalore totale di 2.299.999.996,90 euro.



(Foto: © 123RF)

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