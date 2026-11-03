Milano 17:35
49.942 -0,01%
Nasdaq 18:47
28.229 +0,86%
Dow Jones 18:47
51.763 -0,42%
Londra 17:35
10.638 -1,14%
Francoforte 17:35
25.865 -0,45%

Invito all'acquisto per Paypal

Finanza
Invito all'acquisto per Paypal
(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre
Ottima performance per la piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, che ha chiuso in rialzo del 3,15%.


Operatività odierna:
A livello operativo, Paypal è da comprare ai prezzi attuali pari a 58,8 USD con stop loss individuato a quota 54,85 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```