Invito all'acquisto per Paypal

(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre

Ottima performance per la piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , che ha chiuso in rialzo del 3,15%.





Operatività odierna:

A livello operativo, Paypal è da comprare ai prezzi attuali pari a 58,8 USD con stop loss individuato a quota 54,85 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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