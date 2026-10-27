Listini USA chiudono positivi con rinnovato ottimismo sull'AI

(Teleborsa) - Chiusura positiva per i listini statunitensi
sostenuti dal rinnovato ottimismo sull'intelligenza artificiale
in scia all'annuncio dell'IPO di Anthropic
.
Parallelamente, resta l'attenzione sugli importanti appuntamenti dei prossimi giorni: mercoledì sarà la volta della Federal Reserve
, giovedì della BCE
e venerdì della Banca del Giappone
: in tutti e tre i casi, il mercato prevede che i tassi rimarranno invariati, in attesa di una possibile ripresa dei rialzi nel corso dell'anno. Guardando ai risultati societari in uscita, l'AI trade affronterà un'altra prova importante, in vista dei conti di Microsoft
, Alphabet
e Amazon
, insieme alle asiatiche SK Hynix
e Samsung Electronics
.
Seduta in lieve rialzo per il Dow Jones
che termina a 52.362 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500
procede a piccoli passi, avanzando a 7.677 punti.
Buona la prestazione del Nasdaq 100
(+1,09%); sulla stessa tendenza, in rialzo l'S&P 100
(+0,71%). Informatica
(+1,50%), beni industriali
(+1,40%) e beni di consumo secondari
(+1,11%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore telecomunicazioni
, con il suo -1,42%, si attesta come peggiore del mercato. Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Cisco Systems
(+3,51%), Nvidia
(+2,40%), Goldman Sachs
(+2,01%) e Nike
(+1,64%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Merck
, che ha terminato le contrattazioni a -3,21%.
In rosso Walt Disney
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,88%.
Spicca la prestazione negativa di United Health
, che scende dell'1,77%.
Sottotono Apple
che mostra una limatura dell'1,10%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Lumentum Holdings
(+8,19%), ARM Holdings
(+6,19%), Synopsys
(+5,62%) e Tesla Motors
(+5,21%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su MercadoLibre
, che ha chiuso a -7,81%.
Pessima performance per DoorDash
, che registra un ribasso del 6,10%.
Sessione nera per MicroStrategy Incorporated
, che lascia sul tappeto una perdita del 4,24%. Paypal
scende del 3,61%.