PayPal alza la guidance con utile per azione sopra le attese

(Teleborsa) - PayPal ha chiuso il terzo trimestre con un utile per azione rettificato di 1,45 dollari (+8%), contro gli 1,31 attesi da Lseg, e ricavi in crescita del 2% a 8,6 miliardi di dollari, un soffio sotto gli 8,7 miliardi del consensus (+1% a cambi costanti). L’utile per azione Gaap scende del 4% a 1,25 dollari, con utile operativo Gaap a 1,4 miliardi (-8%); quello rettificato sale del 3% a 1,6 miliardi, con margine al 18,8% (+16 punti base). Il volume dei pagamenti cresce del 6% a 487,1 miliardi (+7% a cambi costanti) e gli account attivi salgono a 440 milioni.



Operatività e cassa



Il volume totale dei pagamenti cresce del 6% a 487,1 miliardi (+7% a cambi costanti) e le transazioni del 7% a 6,8 miliardi, con 60,8 transazioni per conto attivo su 12 mesi (+6%). Gli account attivi salgono dello 0,6% a 440 milioni, +1,6 milioni nel trimestre. Il flusso di cassa operativo è di 1,6 miliardi e il free cash flow di 1,4 miliardi (2,0 miliardi rettificato). A fine settembre liquidità e investimenti ammontano a 15,1 miliardi, il debito a 13,5. Nel trimestre sono stati restituiti agli azionisti 1,5 miliardi con il riacquisto di circa 28 milioni di azioni (6,0 miliardi in 12 mesi); dividendo trimestrale di 0,14 dollari, pagabile il 24 dicembre.



La guidance



PayPal alza le stime sull'utile per azione rettificato 2026 a circa 5,60 dollari (da 5,38), contro 5,31 del 2025, e per il quarto trimestre prevede circa 1,43 dollari (1,23 un anno fa). L'utile per azione Gaap è atteso a circa 5,07 dollari, con una guidance precedente di un calo "a una cifra media", e a circa 1,37 nel quarto trimestre. La società rivede al rialzo anche i transaction margin dollars.



"Sono soddisfatto della performance del terzo trimestre e dello slancio che vediamo in tutta l'attività", ha dichiarato il presidente e ceo Enrique Lores. "Cominciamo a vedere la nostra strategia tradursi nei risultati finanziari, con forti contributi dalle aree di crescita e una crescente diversificazione. Abbiamo fatto buoni progressi nella trasformazione pluriennale e, pur restando molto da fare, siamo sempre più fiduciosi nel percorso verso una crescita durevole e redditizia".



(Foto: Photo by Marques Thomas on Unsplash)

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