Iren a Ecomondo 2026 con “Costruiamo ambiente”: economia circolare tra progetti, innovazione e il nuovo Piano Industriale al 2035

(Teleborsa) - Il Gruppo Iren torna tra i protagonisti di Ecomondo, l’evento di riferimento per la transizione ecologica e l’economia circolare, giunto alla sua ventinovesima edizione e in programma dal 3 al 6 novembre all’Expo Center di Rimini. Con un programma di incontri e approfondimenti dedicati alle principali sfide del settore ambientale, Iren porterà in fiera competenze, progetti e soluzioni sviluppati lungo l’intera filiera della gestione dei rifiuti e del recupero di materia.



Per questa edizione il Gruppo sarà presente con il concept "Costruiamo ambiente. Dalla raccolta al recupero di materia: persone, impianti e innovazione al servizio dei territori". Un racconto della filiera della gestione dei rifiuti, dal servizio di raccolta ai cittadini fino agli impianti che trasformano gli scarti in nuova materia. Al centro, le competenze delle persone, la dotazione impiantistica del Gruppo e le tecnologie digitali che rendono il servizio più efficiente e vicino alle comunità.



L’appuntamento principale è fissato per mercoledì 4 novembre alle ore 11:00, per presentazione del Piano Industriale Iren al 2035 per la business unit Ambiente. Interverranno Luca Dal Fabbro, Presidente Esecutivo del Gruppo Iren, Gianluca Bufo, Amministratore Delegato del Gruppo Iren, e Massimo Ferrari, Amministratore Delegato di Iren Ambiente, che presenteranno obiettivi, investimenti e progetti del piano al 2035. Aprirà i lavori il saluto di Irene Priolo, Assessora all’Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture della Regione Emilia-Romagna.



Il programma dello stand proseguirà nel pomeriggio di mercoledì 4 novembre alle 16:00 con "Fotovoltaico a fine vita: una filiera per il recupero dei materiali". Il talk prende le mosse dall’accordo tra ECOEM, Iren Ambiente e Iren Energia e affronta le opportunità industriali, ambientali ed economiche legate alla gestione dei pannelli dismessi. Intervengono Alfredo Rosini, Amministratore Delegato di Semia Green (Gruppo Iren), Roberto Gianoglio, Head of Business Development Renewables del Gruppo Iren, Fabio Fasolino, Presidente del Consorzio ECOEM, e Nicolò Valle, Senior Economist di REF Ricerche.



Giovedì 5 novembre si aprirà alle 11:00 con "Customer experience e servizi ambientali: il tracking digitale delle richieste". L’incontro presenterà il nuovo sistema con cui Iren Ambiente offre a clienti e utenti una visibilità continua sullo stato delle proprie segnalazioni e attività. Alle 15:00 seguirà "Dalla raccolta al valore: la filiera integrata per un riciclo di qualità di carta e cartone", con Roberto Di Molfetta, Presidente del Consorzio COMIECO. Il talk approfondirà l’esperienza del Gruppo e il contributo del nuovo impianto RISMA.



Con la partecipazione a Ecomondo, Iren ribadisce il proprio impegno a "costruire ambiente" insieme ai territori, con un modello industriale che integra raccolta, trattamento e recupero di materia. L’obiettivo è trasformare i rifiuti in risorse e ridurre la dipendenza dalle materie prime vergini, comprese quelle critiche.



(Foto: stockwerkfotodesign | 123RF)

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