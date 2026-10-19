Scoperta Imprenditoriale: 337 domande nel primo giorno

(Teleborsa) - Nella prima giornata di apertura dello sportello agevolativo "Scoperta Imprenditoriale II" sono state presentate 337 domande, per un totale di 635,4 milioni di euro di agevolazioni richieste, a fronte di progetti di ricerca e sviluppo dal valore complessivo di 880,6 milioni di euro.



Il risultato conferma la forte risposta delle imprese del Mezzogiorno all’obiettivo della misura, che punta a promuovere nuovi investimenti in ricerca e sviluppo, rafforzando innovazione e competitività. Particolarmente significativa la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, che rappresentano oltre l’88% dei soggetti ammessi all’istruttoria. Circa l’80% delle iniziative riguarda progetti congiunti, di cui oltre il 77% coinvolge università e organismi di ricerca.



Sul piano territoriale, circa la metà dei progetti presentati interessa la Campania, mentre poco più del 30% riguarda complessivamente Puglia e Sicilia. Tra le aree tematiche prevalgono industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente, salute, alimentazione e qualità della vita.



Disciplinata dal decreto ministeriale del 19 maggio 2026, adottato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, la misura dispone di 505 milioni di euro per sostenere progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ad alto contenuto innovativo nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in linea con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente.



Le richieste di agevolazione, superiori alle risorse disponibili già nella prima giornata, hanno determinato la sospensione dello sportello. Tutte le 337 domande sono state ammesse alla fase istruttoria da Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale, soggetto gestore della misura, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione.

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