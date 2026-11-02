Rifiuti, ARERA incontra delegazione Governo Uganda

(Teleborsa) - Oggi, negli uffici romani di Arera, il componente del Collegio Alessandro Bratti, accompagnato da una rappresentanza degli uffici dell’Autorità, ha incontrato una delegazione di alti funzionari del Governo ugandese. Presenti anche il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP).



La visita - spiega la nota - fa parte del progetto di cooperazione tra i due Paesi sulla gestione dei rifiuti, promosso dal Ministero nell’ambito del Piano Mattei. Il Governo dell’Uganda, infatti, sta definendo una nuova politica nazionale di settore orientata all’economia circolare.



Arera, ha presentato il modello italiano di regolazione tariffaria dei rifiuti urbani, concentrandosi sulla sostenibilità economico-finanziaria del servizio nell’ottica di fornire elementi utili al processo di riforma del settore in Uganda, in coerenza con gli obiettivi della cooperazione bilaterale.

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