Leonardo rafforza il proprio profilo ESG: migliorano le valutazioni di S&P Global ed EcoVadis

(Teleborsa) - Leonardo si conferma tra i leader mondiali della sostenibilità nel settore Aerospace, Defence & Security (AD&S), ottenendo due importanti risultati nelle valutazioni internazionali.



Nell'ambito del Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2026 di S&P Global, il Gruppo ha ottenuto un punteggio di 85/100, in crescita di due punti rispetto allo scorso anno, classificandosi al primo posto nel settore di riferimento. Il risultato conferma la centralità della sostenibilità per Leonardo quale leva strategica a supporto della competitività, della resilienza e della creazione di valore nel lungo periodo.



Il CSA di S&P Global è uno dei più autorevoli sistemi di valutazione delle performance ambientali, sociali e di governance (ESG) a livello internazionale. Ogni anno analizza circa 9.000 aziende appartenenti a oltre 60 settori e rappresenta la base per la selezione delle società incluse nei Dow Jones Best-in-Class Indexes.



Tra i principali fattori che hanno contribuito al risultato figurano l'elevato livello di trasparenza, governance e presidio delle tematiche ESG, oltre ai nuovi obiettivi di Gruppo in materia di economia circolare e di utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili, il coinvolgimento della catena di fornitura nei processi di decarbonizzazione e il progetto CRM4Defence, dedicato alla gestione strategica delle materie prime critiche, inserito dalla Commissione Europea tra i 46 progetti strategici del Critical Raw Materials Act.



Il Gruppo si è inoltre distinto per la gestione integrata dei rischi ESG e per le iniziative dedicate allo sviluppo delle competenze e alla valorizzazione delle proprie persone.



Un ulteriore importante risultato arriva anche da EcoVadis, tra i principali provider globali di valutazioni ESG che monitora oltre 175.000 aziende in più di 180 Paesi e 230 settori. EcoVadis ha incrementato il punteggio ESG di Leonardo da 78/100 a 85/100, assegnando al Gruppo la Gold Medal. Il riconoscimento colloca l'azienda nel top 5% delle imprese valutate a livello mondiale.



Questi due risultati si inseriscono in un percorso di crescita e miglioramento continuo, che ha portato Leonardo a collocarsi al top del settore di riferimento anche da altre agenzie di rating ESG: ISS ESG (giugno 2026) ha confermato il Prime Status con rating B- (su una scala da D- ad A+); CDP (dicembre 2025) ha riconosciuto la leadership di Leonardo nel contrasto ai cambiamenti climatici assegnando il rating A, il livello più alto della scala di valutazione; Sustainalytics (gennaio 2026) ha migliorato il profilo di rischio ESG del Gruppo assegnando un ESG Risk Score pari a 22,7, confermando la fascia "Medium Risk".

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