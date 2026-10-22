BPER rafforza ancora proprio profilo ESG: nel 2026 rating sostenibilità in crescita

(Teleborsa) - Nel 2026, BPER ha registrato ulteriori e significativi progressi in materia ambientale, sociale e di governance (ESG), ottenendo un miglioramento nei giudizi espressi da primarie agenzie internazionali di rating, quali MSCI, ISS STOXX e Sustainable Fitch. Contestualmente, è stata confermata la valutazione Corporate Standard Ethics Rating (SER) di BPER.



I riconoscimenti ottenuti confermano l’efficacia del percorso strategico intrapreso dal Gruppo, che ha integrato gli obiettivi di sostenibilità all’interno del proprio Piano Industriale.



BPER ha dimostrato una gestione solida e coerente degli aspetti ESG attraverso numerosi interventi, tra cui l’adozione di un Piano per la riduzione dei consumi energetici, il sostegno alla transizione ecologica di famiglie e imprese tramite un plafond dedicato e il rafforzamento del proprio ruolo di partner strategico sui territori. A ciò si affiancano le iniziative a favore dell’inclusione sociale nelle comunità locali, la promozione della diversità e dell’inclusione all’interno dell’organizzazione e il continuo miglioramento delle pratiche di governance aziendale.



"Gli ulteriori miglioramenti conseguiti nei principali rating ESG confermano la solidità del percorso che abbiamo intrapreso e la crescente integrazione della sostenibilità nei processi aziendali e nelle decisioni strategiche del Gruppo. Questi riconoscimenti rappresentano uno stimolo a proseguire con determinazione nel nostro impegno, creano valore sostenibile per tutti gli stakeholder e contribuiscono allo sviluppo dei territori in cui operiamo, coniugando crescita, responsabilità e solidità finanziaria", sottolinea Simone Marcucci Chief Financial Officer di BPER

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