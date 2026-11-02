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Il calendario 2027 degli eventi societari di Leonardo

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti, politica dei dividendi

Calendar, Finanza, Calendario annuale
Il calendario 2027 degli eventi societari di Leonardo
(Teleborsa) - La Holding attiva italiana nei settori dell'aeronautica ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico-finanziari, che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione nel corso del 2027. La società ha inoltre precisato che le conference call per la presentazione dei risultati alla comunità finanziaria si terranno di norma nel primo pomeriggio del giorno successivo all'approvazione del CdA, mentre i relativi comunicati stampa saranno pubblicati entro il giorno seguente, presumibilmente prima dell'apertura dei mercati.

I vertici di Leonardo hanno infine reso noto che l'eventuale stacco del dividendo è previsto nel mese di giugno.


Mercoledì 03/03/2027
CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio 2026 e Piano Industriale

Martedì 04/05/2027
CDA: Risultati al 31 marzo 2027

Da lunedì 10/05/2027 a giovedì 20/05/2027
Assemblea: Le date di convocazione sono soggette alla delibera del CdA

Mercoledì 28/07/2027
CDA: Relazione Finanziaria Semestrale 2027

Martedì 02/11/2027
CDA: Risultati al 30 settembre 2027
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