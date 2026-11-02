Il calendario 2027 degli eventi societari di Leonardo

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti, politica dei dividendi

(Teleborsa) - La Holding attiva italiana nei settori dell'aeronautica ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico-finanziari, che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione nel corso del 2027. La società ha inoltre precisato che le conference call per la presentazione dei risultati alla comunità finanziaria si terranno di norma nel primo pomeriggio del giorno successivo all'approvazione del CdA, mentre i relativi comunicati stampa saranno pubblicati entro il giorno seguente, presumibilmente prima dell'apertura dei mercati.



I vertici di Leonardo hanno infine reso noto che l'eventuale stacco del dividendo è previsto nel mese di giugno.





Mercoledì 03/03/2027

CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio 2026 e Piano Industriale



Martedì 04/05/2027

CDA: Risultati al 31 marzo 2027



Da lunedì 10/05/2027 a giovedì 20/05/2027

Assemblea: Le date di convocazione sono soggette alla delibera del CdA



Mercoledì 28/07/2027

CDA: Relazione Finanziaria Semestrale 2027



Martedì 02/11/2027

CDA: Risultati al 30 settembre 2027

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