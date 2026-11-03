Londra: giornata depressa per Sage
(Teleborsa) - Retrocede lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, con un ribasso del 2,04%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sage evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sage rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Sage è in rafforzamento con area di resistenza vista a 11,67 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,49. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 11,85.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```