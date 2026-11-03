Londra: giornata depressa per Sage

(Teleborsa) - Retrocede lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese , con un ribasso del 2,04%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sage evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sage rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Sage è in rafforzamento con area di resistenza vista a 11,67 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,49. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 11,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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