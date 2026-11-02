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Londra: positiva la giornata per IAG

Migliori e peggiori, In breve
Londra: positiva la giornata per IAG
Rialzo marcato per International Airlines, che tratta in utile dell'1,96% sui valori precedenti.
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