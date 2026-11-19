Londra: risultato positivo per Sage
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, in guadagno del 2,22% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sage più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 11,3 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 11,59. Il peggioramento di Sage è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 11,11.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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