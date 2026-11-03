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Londra: performance negativa per Endeavour Mining

Migliori e peggiori, In breve
Londra: performance negativa per Endeavour Mining
Si muove verso il basso l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, con una flessione del 3,19%.
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