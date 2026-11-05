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Londra: scatto rialzista per Endeavour Mining

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scatto rialzista per Endeavour Mining
Seduta decisamente positiva per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che tratta in rialzo del 6,35%.
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