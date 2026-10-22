Londra: performance negativa per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Retrocede l' azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale , con un ribasso del 2,48%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Endeavour Mining più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Endeavour Mining si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 39,87 sterline. Prima resistenza a 40,53. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 39,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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