Lottomatica in rialzo dopo i conti e la conferma della guidance

(Teleborsa) - Si muove in rialzo il titolo Lottomatica
che mostra un progresso del 2,78% collocandosi tra le poche blue chips positive di Piazza Affari a fronte delle vendite generalizzate che hanno colpito l'intero listino milanese.
Il gruppo ha annunciato prima dell'avvio del mercato i conti che hanno visto utile e ricavi in crescita
. Confermata la Guidance per l’esercizio 2026: Adjusted Ebitda normalizzato atteso nella parte alta dell’intervallo.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'azienda leader in Italia nel settore dei giochi
rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico di breve periodo di Lottomatica
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 27,68 Euro. Rischio di discesa fino a 26,71 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 28,65.