Lottomatica, Kepler conferma "Buy": risultati solidi e guidance 2026 sempre più solida

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux
conferma la propria raccomandazione "Buy" su Lottomatica Group
e il target price di 30 euro per azione, riconoscendo nella performance del terzo trimestre
la solidità della crescita operativa e il rafforzamento del posizionamento competitivo del gruppo, in particolare nel segmento Online.
Secondo gli analisti, la performance sottostante continua a essere particolarmente positiva, nonostante l'impatto di un payout delle scommesse sportive meno favorevole abbia penalizzato i risultati riportati. La crescita dei volumi e il continuo incremento della quota di mercato online confermano, infatti, la capacità del gruppo di guadagnare terreno rispetto ai concorrenti, soprattutto tra gli operatori di dimensioni più contenute.Guidance 2026 e acquisizione CIRSA sostengono le prospettive di crescita
Kepler ritiene inoltre sempre più raggiungibile il limite superiore della guidance 2026 relativa all'Adjusted EBITDA normalizzato, compreso tra 940 e 980 milioni di euro, evidenziando rischi di esecuzione limitati rispetto agli obiettivi comunicati dal management.
Tra i principali catalizzatori per i prossimi mesi gli analisti individuano anche il completamento dell'acquisizione di CIRSA
, attualmente previsto nel secondo trimestre del 2027. L'operazione potrebbe offrire ulteriori opportunità di crescita, sia attraverso le sinergie attese, stimate in 115 milioni di euro, sia grazie alla possibilità di replicare il modello digitale di Lottomatica sui mercati in cui opera CIRSA.
Nel complesso, Kepler mantiene una visione positiva sul gruppo, sostenuta dalla crescita del business Online, dalla visibilità sugli obiettivi economici e dalle potenzialità di sviluppo derivanti dall'integrazione con CIRSA.