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Madrid: scambi in positivo per Repsol

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi in positivo per Repsol
Avanza la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che guadagna bene, con una variazione del 2,74%.
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