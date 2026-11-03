Madrid: scambi in positivo per Repsol

(Teleborsa) - Balza in avanti la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,74%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend dell' utility spagnola evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Repsol rispetto all'indice.





Le implicazioni di breve periodo di Repsol sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 31,07 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 30,23. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 31,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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