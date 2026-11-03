New York: al centro degli acquisti Du Pont de Nemours

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l' azienda chimica tra le più note al mondo , che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,35%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Du Pont de Nemours rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo del gruppo di Wilmington che ha inventato il nylon mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 157,4 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 146,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 168,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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