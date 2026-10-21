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Parigi: al centro degli acquisti EssilorLuxottica

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: al centro degli acquisti EssilorLuxottica
Seduta decisamente positiva per il gruppo di occhialeria, che tratta in rialzo dell'11,83%.
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