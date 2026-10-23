Milano 11:12
48.133 -0,52%
Nasdaq 22-ott
28.959 -2,90%
Dow Jones 22-ott
52.868 +0,02%
Londra 11:12
10.663 -0,58%
Francoforte 11:12
25.166 -0,81%

Parigi: balza in avanti l'OREAL

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: balza in avanti l'OREAL
Balza in avanti il colosso dei cosmetici, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,00%.
Condividi
```