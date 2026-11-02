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New York: prevalgono le vendite su Astera Labs

Migliori e peggiori, In breve
New York: prevalgono le vendite su Astera Labs
Ribasso per la società che fornisce soluzioni di connettività basate su semiconduttori per infrastrutture cloud e di intelligenza artificiale, che passa di mano in perdita dell'8,32%.
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