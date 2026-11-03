Shopify, tonfo nel pre-market con ricavi da abbonamenti e GMV sotto le attese

Il titolo crolla di oltre il 15%

(Teleborsa) - Le azioni Shopify crollano di oltre il 15% nel pre-market di Wall Street appesantite da un gross merchandise volume e ricavi da abbonamenti deludenti, sebbene i ricavi siano risultati in linea alle attese.



Nel dettaglio, la società canadese che sviluppa e commercializza l'omonima piattaforma di e-commerce, ha chiuso il terzo trimestre 2026 con un fatturato aumentato del 32% a 3,74 miliardi di dollari. Il GMV è salito di circa il 30% a 119,15 miliardi rispetto a un consensus di 120,08 miliardi. I ricavi da abbonamenti sono aumentati di circa il 20% a 836 milioni, a fronte degli 850,2 milioni stimati.



L'utile per azione rettificato si è attestato a 0,49 dollari, al di sopra invece degli 0,47 attesi.



L'outlook

Per il quarto trimestre del 2026, Shopify prevede un fatturato in crescita a un tasso annuo di poco superiore al 30%, un gross profit in aumento percentuale "high-twenties"; spese operative tra il 29% e il 30% del fatturato; una remunerazione basata su azioni a 155 milioni di dollari; e un free cash flow margin in linea con quello del quarto trimestre del 2025.



I commenti del management

"Shopify è straordinariamente abile nell'operare contemporaneamente in due realtà: il mondo in cui vivono oggi i nostri commercianti e quello verso cui si stanno dirigendo. Il terzo trimestre ne è l'esempio perfetto. Abbiamo generato un volume lordo di merci (GMV) di 119 miliardi di dollari, continuando al contempo a integrare il commercio in ogni superficie, in ogni agente e, sempre più spesso, ovunque", ha dichiarato Harley Finkelstein, Presidente di Shopify.



"Abbiamo consolidato la nostra comprovata capacità di esecuzione, con una crescita dei ricavi del 32% e un free cash flow margin del 22%", ha aggiunto il CFO Jeff Hoffmeister. "Il raggiungimento di questi risultati su scala così ampia testimonia la solidità del nostro modello, i molteplici fattori di crescita e l'espansione del nostro mercato potenziale."

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