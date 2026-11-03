New York: movimento negativo per Apple

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la casa di Cupertino , che presenta una flessione dell'1,97% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Apple è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico del colosso di Cupertino suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 326,5 USD con tetto rappresentato dall'area 335,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 321,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```