New York: movimento negativo per Apple
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la casa di Cupertino, che presenta una flessione dell'1,97% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Apple è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico del colosso di Cupertino suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 326,5 USD con tetto rappresentato dall'area 335,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 321,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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