New York: exploit di Amazon

(Teleborsa) - Brilla il colosso dell'e-commerce , che passa di mano con un aumento del 4,26%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Amazon rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di breve periodo del gigante delle vendite sul web evidenzia un declino dei corsi verso area 245,2 USD con prima area di resistenza vista a 253,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 239,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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