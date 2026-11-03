Nvidia chiede ai clienti di data center di ridurre esposizione alla Cina

(Teleborsa) - Nvidia ha chiesto alla propria clientela nei data center di ridurre la loro esposizione alle aziende cinesi e di assicurarsi di vendere almeno il 51% dei loro servizi a società al di fuori del Paese asiatico.



E' quanto riporta il Financial Times, spiegando che "Molti gruppi cinesi hanno fatto affidamento in passato su tali contratti di locazione per attività avanzate di AI, tra cui l'addestramento dei modelli. - Queste ulteriori norme di conformità si applicano ai clienti di Nvidia a livello globale e non solo ai data center in Asia, hanno affermato due delle fonti: tuttavia riguardano solo i contratti futuri e non gli accordi di leasing esistenti".



Rispondendo al quotidiano britannico, Nvidia ha affermato che "I data center e i cloud basati su chip americani sono le fondamenta di cui i produttori americani di modelli e applicazioni hanno bisogno per competere a livello globale".

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