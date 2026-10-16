Mercedes e Nvidia ampliano partnership per la guida automatizzata di prossima generazione

(Teleborsa) - Mercedes-Benz e NVIDIA ampliano la loro partnership strategica per lo sviluppo della prossima generazione di sistemi di guida automatizzata.



La collaborazione - si legge in una nota - coniuga le competenze della casa automobilistica tedesca nell'ingegneria automotive e nella sicurezza, con le tecnologie della colosso tech nell'accelerated computing e nell'intelligenza artificiale.



Le dichiarazioni

Jörg Burzer, Membro del Board of Management di Mercedes-Benz Group AG. Chief Technology Officer, Development & Procurement, afferma: "NVIDIA è il nostro principale partner strategico nell’ambito della guida automatizzata. Insieme abbiamo sviluppato il primo sistema di assistenza Mercedes-Benz per la guida urbana point-to-point destinato al mondo occidentale. L’ampliamento della nostra partnership segna una tappa importante e testimonia la fiducia reciproca costruita nel corso degli anni. Insieme, intendiamo portare su strada nuove innovazioni pionieristiche, offrendo ai nostri clienti la migliore esperienza di guida automatizzata e continuando a garantire gli elevati standard di sicurezza che si aspettano da una Mercedes-Benz".



Ali Kani, Vice President of Automotive di NVIDIA, aggiunge: "L’accelerated computing fornisce ai veicoli l’intelligenza necessaria per comprendere il mondo circostante e affrontare situazioni di guida complesse. Mercedes-Benz apporta a questa trasformazione l’eccellenza ingegneristica e l’impegno per la sicurezza che la contraddistinguono. Insieme, stiamo sviluppando su NVIDIA Hyperion questa intelligenza e un sistema di sicurezza full-stack, per portarli su strada e rendere la guida autonoma una realtà quotidiana".

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