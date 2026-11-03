Milano 3-nov
49.942 -0,01%
Nasdaq 3-nov
28.180 +0,68%
Dow Jones 3-nov
51.787 -0,38%
Londra 3-nov
10.638 -1,14%
Francoforte 3-nov
25.865 -0,45%

Pesante sul mercato di New York Leidos Holdings

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di New York Leidos Holdings
Si muove in perdita la società che offre soluzioni nei mercati della difesa, dell'intelligence, civile e sanitario, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,43% sui valori precedenti.
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