Milano 17:15
51.188 +2,50%
Nasdaq 17:15
28.483 +1,07%
Dow Jones 17:15
53.112 +2,56%
Londra 17:15
10.852 +2,01%
Francoforte 17:14
26.527 +2,56%

New York: in perdita Trimble

Migliori e peggiori, In breve
New York: in perdita Trimble
Scende sul mercato il fornitore di tecnologie per costruzioni e geospaziale, che soffre con un calo del 19,20%.
Condividi
```