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Londra 17:35
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Perde Zebra Technologies sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Perde Zebra Technologies sul mercato di New York
A picco il fornitore di computer, stampanti e scanner, che presenta un pessimo -9,83%.
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