Piazza Affari: andamento sostenuto per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili , in guadagno dell'1,87% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Alerion Clean Power rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario attuale di Alerion Clean Power mostra un allentamento della trendline al test del supporto 17,15 Euro. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 17,59. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 16,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```