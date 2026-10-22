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Attese positive per Alerion Clean Power

Finanza
Attese positive per Alerion Clean Power
(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre
Brillante rialzo per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, parte del FTSE Italia Mid Cap, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,03%.


Operatività odierna:
A livello operativo, Alerion Clean Power è da comprare ai prezzi attuali pari a 17,02 Euro con stop loss individuato a quota 16,01 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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