Attese positive per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre

Brillante rialzo per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili , parte del FTSE Italia Mid Cap , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,03%.





Operatività odierna:

A livello operativo, Alerion Clean Power è da comprare ai prezzi attuali pari a 17,02 Euro con stop loss individuato a quota 16,01 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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