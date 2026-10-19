Male il comparto utility in Italia (-1,61%), seduta in ribasso per Alerion Clean Power
(Teleborsa) - Rosso per il settore utility italiano, che si discosta dal buon andamento dell'indice Utilities dell'Area Euro.
Il FTSE Italia Utilities ha chiuso a quota 49.331,7 in ribasso dell'1,61%, rispetto alla chiusura precedente. In salita invece l'indice EURO STOXX Utilities che avanza a 572, dopo che in principio di giornata era a 567.
Tra le azioni più importanti dell'indice utility di Milano, seduta negativa per Hera, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,75%.
Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto utility, chiusura in rosso per Alerion Clean Power, che termina la seduta segnando un calo del 3,12%.
Ribasso per ERG, che chiude la seduta con una flessione del 2,37%.
Frazionale ribasso per Acea, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,50%.
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