Gens Aurea, azionista di controllo avvia vendita del 5% tramite ABB per aumentare flottante

(Teleborsa) - Mattina Holding, azionisti di controllo in Gens Aurea , ha avviato un'operazione di cessione di circa 5 milioni azioni ordinarie di Gens Aurea, pari a circa il 5% del capitale sociale, attraverso un collocamento privato mediante una procedura di accelerated bookbuilding (ABB).



Il collocamento è finalizzato ad aumentare il flottante e la liquidità delle azioni Gens Aurea a seguito dell'IPO. Assumendo il collocamento integrale, l'azionista venditore manterrà una partecipazione diretta pari a circa l'83,8% del capitale sociale.



La procedura di bookbuilding avrà inizio immediatamente. L'azionista venditore si riserva il diritto di variare i termini o la tempistica in qualsiasi momento. BNP Paribas e Jefferies agiscono in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners.

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