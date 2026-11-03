Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Gens Aurea
(Teleborsa) - Avanza il gruppo di compravendita di oro e metalli preziosi, che guadagna bene, con una variazione del 3,46%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Gens Aurea, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico della società di gioielleria e oro da investimento mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 11,04 Euro con area di resistenza individuata a quota 11,56. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 10,72.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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