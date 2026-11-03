Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Gens Aurea

(Teleborsa) - Avanza il gruppo di compravendita di oro e metalli preziosi , che guadagna bene, con una variazione del 3,46%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Gens Aurea , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico della società di gioielleria e oro da investimento mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 11,04 Euro con area di resistenza individuata a quota 11,56. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 10,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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