Sesa, acquistate azioni proprie per 278 mila euro

(Teleborsa) - Sesa ha reso noto che tra il 28 settembre e il 2 ottobre 2026 sono state acquistate 3.000 azioni ordinarie proprie, a un prezzo medio unitario di 92,69965 euro, per un controvalore complessivo di 278.099 euro, nell'ambito del programma di buyback avviato il 1° settembre 2026.



Gli acquisti sono stati effettuati tramite l'intermediario Intermonte SIM.



Al 2 ottobre 2026 la società detiene 62.029 azioni proprie, pari allo 0,40847% del capitale.







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