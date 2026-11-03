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Piazza Affari: performance negativa per Sesa

Migliori e peggiori
Piazza Affari: performance negativa per Sesa
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, in flessione del 2,29% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Sesa rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Sesa suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 88,93 Euro con tetto rappresentato dall'area 91,03. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 88,07.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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